Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı
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DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:13 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Çorbacılar Mahallesi'nde bugün bir sokak köpeğinin düştüğü çukurda mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekibi, olay yerine gitti. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura merdivenle inen itfaiye ekibi, sokak köpeğini çıkardı. Köpeğin karnını doyurup su veren itfaiye görevlileri; daha sonra bölgeye yakın bir alanda bulunan yavrularının yanına bıraktı.
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