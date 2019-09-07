Son Dakika Haberleri: Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

17 dakika önce

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]
DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Çorbacılar Mahallesi'nde bugün bir sokak köpeğinin düştüğü çukurda mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekibi, olay yerine gitti. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura merdivenle inen itfaiye ekibi, sokak köpeğini çıkardı. Köpeğin karnını doyurup su veren itfaiye görevlileri; daha sonra bölgeye yakın bir alanda bulunan yavrularının yanına bıraktı.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:13 Kaynak: DHA
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