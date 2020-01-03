Çukura düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Çukura düşen köpek kurtarıldı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çukura düşen köpek kurtarıldı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçenler, köpek sesini gelmesi üzerinde çevrede araştırma yapınca 2 metre derinliğindeki çukurda bir köpeğin olduğunu fark etti. Bunun üzerine yetkililere haber verilmesinin ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri geldi. Ekipler çukura bir merdiven indirerek kurtarma çalışması yaptı. Görevlilerden bir kişi çukura inerek köpeği olduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Çukurdan çıkarılan köpek, daha sonra görevliler tarafından salıverildi.


Silifke, Mersin, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:23 Kaynak: DHA
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