Çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı

6 saat önce

DÜZCE'de, çukura düşerek çamura saplanan 6 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldı.

Çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı, System.String[]

DÜZCE'de, çukura düşerek çamura saplanan 6 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldı. İtfaiyeciler, yavru köpekleri sıcak suyla yıkayıp, süt vererek karınlarını doyurdu.

Düzce Çerkez Taşköprü Mahallesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpekleri görenler itfaiyeye haber verdi. Çukurda çamura saplanan köpekler itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Yavru köpekler İtfaiye Müdürlüğüne götürülerek sıcak suyla yıkandı. Köpeklere süt verilerek karınları doyuruldu. Sağlık durumları iyi olan köpekler daha sonra bulundukları yerde bekleyen anne köpeğin yanına bırakıldı.


İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:57 Kaynak: DHA
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