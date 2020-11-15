Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te manevra yaptığı sırada yol kenarındaki çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde Mustafa Öğüt idaresindeki 36 AS 570 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada yol kenarında daha önce açılmış olan 4 metrelik çukura düştü. Kazada sürücü Öğüt ve yanındaki iki arkadaşı yaralandı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP