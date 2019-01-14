Çukura Düşen Otomobilde Hasar Oluştu
16 dakika önce
Şanlıurfa'da su borusunun patlaması sonucu oluşan çukura düşen otomobilde hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'da su borusunun patlaması sonucu oluşan çukura düşen otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde su borusunun patlaması sonucu yolda çukur oluştu.
Sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 63 RB 088 plakalı otomobil, seyir halindeyken çukurun içinde düştü. Aracın yarısı çukurun içinde kalırken sürücünün yaralanmadığı bildirildi.
Çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan otomobil, sanayiye götürüldü. Olayın bildirilmesi üzerine belediye ekipleri, yoldaki çukurun kapatılması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:30 Kaynak: AA
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