Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı
1 saat önce
Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi'nde çukura düşen inşaat sahibini AFAD ekipleri kurtardı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
'nın Şeyhcui Mahallesi'nde çukura düşen inşaat sahibini AFAD
ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre 74 yaşındaki inşaat sahibi Sezai Sanda, inşaat betonunu sularken ayağı kaydı, toprak ile beton arasındaki çukura düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu AFAD ve itfaiyeye bildirdi. İlk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Sanda'yı düştüğü çukurdan kurtardı.
Sanda'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA
Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı
Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi
Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı