Son Dakika Haberleri: Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı

1 saat önce

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi'nde çukura düşen inşaat sahibini AFAD ekipleri kurtardı.

Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı, System.String[]
Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi'nde çukura düşen inşaat sahibini AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre 74 yaşındaki inşaat sahibi Sezai Sanda, inşaat betonunu sularken ayağı kaydı, toprak ile beton arasındaki çukura düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu AFAD ve itfaiyeye bildirdi. İlk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Sanda'yı düştüğü çukurdan kurtardı.

Sanda'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
Amasya, AFAD, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar 81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 14:08:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]