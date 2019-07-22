Çukura düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
Kayseri' de çukura düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:03 Kaynak: İHA
' de çukura düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Develi
ilçesi Millidere Mahallesi'nde bir yavru kedi düştüğü çukurda mahsur kaldı. Yavru kedinin seslerini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Develi itfaiye erlerinin uzun ve titiz çalışmaları sonucunda yavru kedi mahsur kaldığı çukurdan kurtarılarak doğaya bırakıldı. - KAYSERİ
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