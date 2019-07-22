Son Dakika Haberleri: Çukura düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Çukura düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Kayseri' de çukura düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Çukura düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Kayseri' de çukura düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Millidere Mahallesi'nde bir yavru kedi düştüğü çukurda mahsur kaldı. Yavru kedinin seslerini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Develi itfaiye erlerinin uzun ve titiz çalışmaları sonucunda yavru kedi mahsur kaldığı çukurdan kurtarılarak doğaya bırakıldı. - KAYSERİ
Kayseri, İtfaiye, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:03 Kaynak: İHA
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