Çukura düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Van'da kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Tuşba ilçesi Toptancılar Sitesi civarında kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boş arazide bulunan kanalizasyon kuyusunda köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, kuyuya düşen yavru köpek için seferber oldu. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya inen itfaiye erleri, yavru köpeği buradan çıkarttı. İtfaiye erleri tarafından ekmek ve su verilen yavru köpek, hayvan hastanesine gönderildi. - VAN