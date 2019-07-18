Çukura düşmemek için direksiyonu kırınca takla attılar: 3 yaralı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün yoldaki çukura düşmemek direksiyonunu kırdığı otomobil, şarampole devrilerek takla attı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:53 Kaynak: İHA
'nin Yahyalı
ilçesinde sürücüsünün yoldaki çukura düşmemek direksiyonunu kırdığı otomobil, şarampole devrilerek takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı İsmet mahallesinde meydana gelen kazada, 38 LV 115 plakalı otomobilin sürücüsü yolda oluşan çukura düşmemek için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, şarampole devrilerek takla attı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan 3 kişiyi Yahyalı Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Jandarma
ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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