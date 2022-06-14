Çukura düşüp, çırpınan Efsun'u, acil yardım ve afet yönetimi öğrencileri kurtarmış

GÜMÜŞHANE'de sağanak nedeniyle su dolan çukura düşüp, çırpınan Efsun Sena Ateş'i (18), olay yerinden geçen Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri Özgür Akgün ve Mücahit Toprak'ın kurtardığı ortaya çıktı. Vali Kamuran Taşbilek'in makamında teşekkür ettiği Mücahit Toprak, "Kardeşimiz, bizim gibi tatbikat almış öğrencilere denk geldi. Önce kendi güvenliğimizi sağladım. Hiç tereddüt etmeden suya girdim ve kardeşimizi çıkarttım" dedi.

Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta dün sağanağın etkisiyle mazgallar tıkanıp, yollar göle döndü. Bölgeden geçen Efsun Sena Ateş, su dolu çukura düştü. Suda çırpınan Efsun'u fark eden 3 kişi, yardıma koştu. Efsun Sena Ateş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Efsun Sena Ateş'i kurtaran kişilerin Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri Özgür Akgün ile Mücahit Toprak olduğu ortaya çıktı. Akgün'ün yardımı ile suya giren Mücahit Toprak, Ateş'i kurtardı. Kenardan kürek uzatarak destek veren kişinin ise Akgün ve Toprak'ın arkadaşları İnsan Kaynakları Bölümü öğrencisi Mehmet Tiryaki olduğu belirlendi.?GÜMÜŞHANE VALİSİ'NDEN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜRGümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Efsun Sena Ateş'i kurtaran 3 arkadaşı makamında kabul ederek, teşekkür etti.Özgür Akgün, "Yoğun sağanaktan dolayı bir yere sığınmıştık. Bir kızın su birikintisi içine düştüğünü gördük. Kız düşünce müdahale etmeye çalıştık. Okulumuzda olası boğulmalara karşı birçok tatbikat yaptık. Bilinçli ve farkındalık oluşturmak için çalışmalar yaptık. Biz de olayın şokundaydık. Ama gerekli müdahaleyi yaparak kızı kurtardık" dedi.Mücahit Toprak ise "Dinlenmek için kamelyada oturuyorduk. Olay anında oradaydık. Kardeşimiz, bizim gibi tatbikat almış öğrencilere denk geldi. İlk önce panik oldum. Önümüzde biri can vermesin dedim. Önce kendi güvenliğimizi sağladım. Hiç tereddüt etmeden suyun içine girdim ve sudan kardeşimizi çıkarttım" diye konuştu.'BAŞKA CANLAR YANMADAN ÖNLEM ALINSIN'Kızının boğulmaktan son anda kurtarıldığını anlatan İbrahim Ateş de "İş yerimde çalışıyordum, 112'den aradılar. Kızımın suya düştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söylediler. Videoyu izleyince olayın büyüklüğünü anladım. 6 yıldır bu mahallede oturuyoruz. Kızım yine aynı bölgede, kışın düşmüştü. Beyin kanaması geçirebilirdi veya sakat kalabilirdi. Yetkililerimiz o bölge için bir çalışma başlatmadı. Merdiven veya menfez yapılmadı. Kuru bir dere olabilir. Sel gelmez diye önemsenmedi. Bugün benim, yarın başkasının çocuğu olabilir. Bu noktada yetkililerin insan hayatını en üst noktada korumaları, her türlü olasılığı değerlendirmeleri gerekiyor. Bu olayla ilgili savcılığı suç duyurusunda bulundum. İnşallah başka canlar yanmadan önlem alınsın. Kızımı kurtaran öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Onların gözlerinden öpüyorum, ailem ve kızımın adına teşekkür ediyorum. Gençler olmasa bugün belki de kızımın taziyesini kabul ediyor olacaktık" ifadelerini kullandı.

?Öte yandan Gümüşhane Belediyesi ekipleri, su dolu çukurun çevresinde önlem için çalışma başlattı.