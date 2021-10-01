ÇUKURA DÜŞÜP ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ALİ, DİNAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşüp yaşamını yitiren Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in (19) cenazesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Olay, geçen çarşamba akşam SDÜ'nün doğu yerleşkesinde meydana geldi. Yerleşkenin içinden konakladığı yurduna giden Ali Sinan Cirit, iddiaya göre, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten beton atmak için açılan çukura düştü. Dün saat 07.30 sıralarında inşaata gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit'i görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cirit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sinan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Sinan Cirit'in cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cirit'in cenazesi, yakınları tarafından göz yaşları içerisinde karşılandı. Ali Sinan Cirit için cenaze töreni düzenlendi. Dinar Santral Mahallesinde ikamet eden baba Mehmet Emin Cirit'in evinin önüne getirilen cenaze için ailesi, sınıf arkadaşları ve sevenlerinden helallik alındı. Cirit'in cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dinar Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.