Çukurbağa Kadın Eli Değecek

Tecrübeleri ve yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile siyasi çevrelerce tanınan, mahallesinde gönül bağı kurmuş GÜRDOĞAN İzmit Çukurbağ mahallesine resmen muhtar adayı olduğunu açıkladı.

'MUHTARLIK EK İŞİMİZ DEĞİL TEK İŞİMİZ'

Çukurbağ Mahallesi Muhtar Adayı Emine SOYLU GÜRDOĞAN açıklamasında ' yıllardır siyasetin içindeyim, bir kadın olarak, anne olarak siyasetin zorluklarına göğüs gerdim. Siyasi tecrübemle muhtar olarak, çocuklarımı büyüttüğüm mahalleme hizmet etmek, sorunları ile ilgilenmek ve çözüm üretmek için aday oldum. İnşallah seçilip Muhtar olunca, Muhtarlığın ek iş değil tek iş olduğunu bir gönül işi olduğunu gecemi gündüzüme katıp çalışarak göstereceğim.

"ÇUKURBAĞ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRECEK"

GÜRDOĞAN açıklamasının devamında ' ekibim ile birlikte mahallemde kapısını çalmadığımız derdini dinlemediğimiz, sıkıntılarına ortak olmadığımız bir komşumuzu bile bırakmayacağız. Biz 'gönüller yapmaya geldik' şiarı ile yola çıktık. Mahallemizdeki Hasta, yaşlı, engelli ve tüm dez avantajlı grupların hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu da belediyelerimiz ile uyumlu çalışarak yapacağız. Mahallemizdeki alt ve üst yapı sorunlarını halledeceğiz, Mahallemize hak ettiği değeri vereceğiz. Gençlerimizin ve yaşlılarımızın bir arada olacağı bir gençlik merkezi ve emekli evi açacağız. STK larda yaptığımız Gönül Elçiliği işini mahallemizde de uygulayacağız.' Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Emine SOYLU GÜRDOĞAN Kimdir?

1970 yılında Trabzon'da doğan Gürdoğan, henüz bir yaşında iken İzmit'e geldiler. Lise Mezunu olan Gürdoğan, 50 yıl Ortaokulunda 5 yıl Aile birliği başkanlığı yaptıktan sonra 10 yıllık siyasi deneyimini Muhtar Adaylığı ile devam ettirecek. Evli ve 2 çocuk annesidir.