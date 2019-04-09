Çukurca Baharını Yaşıyor

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla rengarenk görüntüler ortaya çıktı.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla rengarenk görüntüler ortaya çıktı.



Havaların ısınmasıyla birlikte yılın ilk mantarlarının çıktığı ve yeşilliğin kendini göstermeye başladığı ilçedeki güzel görüntüler, vatandaşları da sevindirdi. Hakkari'nin bazı bölgelerinde halen 1,5 metre kar bulunurken, Çukurca ilçesi ise baharın tadını çıkartıyor. Helız otunun çıktığı bölgelere akın eden ilçe sakinleri, bir taraftan şifalı otları topluyor diğer taraftan ise hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyor.



Huzur ve güvenin sağlandığı ilçede halk bu huzurun tadını çıkartırken, havaların ısınması ise ilçe sakinlerinin sevincini ikiye katlıyor. - HAKKARİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Batman'daki Aşiret Düğününde, Geline 1 Kilo Altın Takıldı

Son Dakika! AK Parti, İstanbul'da Seçimlerin Yenilenmesi İçin YSK'ya Başvuru Yaptı

Ekrem İmamoğlu'nun Konuşmasını, Eleştirdiği 3 Medya Patronu Canlı Verdi

Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz!