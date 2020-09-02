Çukurca Belediye Başkanı Dündar rafting yaptı

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen rafting etkinliğine katıldı.

Köprülü mevkiinde hazırlanan bota binerek kürek çeken Başkan Dündar, yaklaşık 8 kilometrelik parkurda 1,5 saat rafting yaptı. Parkur sonrası açıklama yapan Başkan Dündar, 2020 yılında pandemiden dolayı zorunlu olarak alınması gereken tedbirlerden dolayı istenilen şekilde geçmediğini belirterek, "Bizim hedefimiz, ilçemizi doğa sporlarıyla tüm Türkiye'de markalaştırmaktır. Başta rafting olmak üzere diğer sporlarla beraber en elverişli hale getirmektir. Bu yönde projelerimiz vardı. Fakat bu yılı pandemiden dolayı böyle geçirmek zorunda kaldık. İlçemizde kurduğumuz Zap Rafting Kulübü birçok başarıya imza atmış ve ileriki aşamalarda ilçedeki birçok sporcu için umut ışığı haline geldi. İnşallah bu pandemi sürecini geçirdikten sonra kulübümüz çalışmalarına devam edecektir. Bundan sonra da her anlamda kulübümüze desteklerimiz devam edecek" dedi.

Yapılan rafting etkinliğine Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Muharrem Parlak ve kulüp sporcuları da katıldı. - HAKKARİ