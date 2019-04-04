Son Dakika Haberleri: Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar Mazbatasını Aldı

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar Mazbatasını Aldı

1 saat önce

- Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın mazbatasını alması Devir teslim töreni AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin'in konuşması Çukurca Kaymakamı Temel Ayca'nın konuşması Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın konuşması Ensar Dündar'ın görevi devralması HAKKARİ - Hakkari'nin...

- Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın mazbatasını alması
Devir teslim töreni
AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin'in konuşması
Çukurca Kaymakamı Temel Ayca'nın konuşması
Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın konuşması
Ensar Dündar'ın görevi devralması HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı seçilen AK Parti İlçe Belediye Başkanı Ensar Dündar, mazbatasını aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:57 Kaynak: AA

Hakkari, AK Parti, Çukurca, Ensar Dündar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 21:10:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]