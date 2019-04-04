Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar Mazbatasını Aldı
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- Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın mazbatasını alması Devir teslim töreni AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin'in konuşması Çukurca Kaymakamı Temel Ayca'nın konuşması Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın konuşması Ensar Dündar'ın görevi devralması HAKKARİ - Hakkari'nin...
- Çukurca
Belediye Başkanı Ensar Dündar
'ın mazbatasını alması
Devir teslim töreni AK Parti
Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin'in konuşması
Çukurca Kaymakamı Temel Ayca'nın konuşması
Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın konuşması
Ensar Dündar'ın görevi devralması HAKKARİ - Hakkari
'nin Çukurca Belediye Başkanı seçilen AK Parti İlçe Belediye Başkanı Ensar Dündar, mazbatasını aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:57 Kaynak: AA
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