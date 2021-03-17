Çukurca Belediyesi'nden öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, ilçe ve bağlı köylerde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 502 öğrenciye kaynak kitap desteğinde bulundu.

Kaymakam Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Lisesi ile gençlik merkezini ziyaret ederek öğrencilere kitap dağıttı.

Belediye Başkanı Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin en iyi eğitimi alması için ellerinden gelen desteği sunduklarını söyledi.

Bundan sonra da öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için desteklerinin süreceğini aktaran Dündar, Gençlik ve Spor Bakanlığına da katkılarından dolayı teşekkür etti.