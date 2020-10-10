Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan seralar bitme aşamasına geldi - Son Dakika

Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan seralar bitme aşamasına geldi

10.10.2020 10:02
Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan seralar bitme aşamasına geldi, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamındaki 500 metrekarelik 2 adet ısıtmalı sera kurum çalışmalarının sonuna gelindi.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamındaki 500 metrekarelik 2 adet ısıtmalı sera kurum çalışmalarının sonuna gelindi.

Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamındaki 500 metrekarelik 2 adet ısıtmalı sera kurum çalışmalarının sonuna gelindi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ensar Dündar, "İlçemiz Beşuk mevkisinde 2 adet 500 metrekarelik toplam bin metrekareden oluşan ısıtma sistemli sera kuruyoruz. Amacımız coğrafik anlamda ilçemizin elverişli bir yer olmasından dolayı vatandaşlarımızın böyle bir hizmetten faydalanmasıdır. Umut ediyoruz ki seralarımız tamamlandıktan sonra ilçemizin kış aylarında bile sebze ihtiyacımızın bir kısmını buradan almayı hedefliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan seralar bitme aşamasına geldi
Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan seralar bitme aşamasına geldi
Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan seralar bitme aşamasına geldi
Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan seralar bitme aşamasına geldi
Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan seralar bitme aşamasına geldi
Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan seralar bitme aşamasına geldi

Ensar Dündar, Hakkari, Çukurca, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan seralar bitme aşamasına geldi - Son Dakika Ekonomi

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