Çukurca belediyesi ve esnaflardan Başkale'ye yardım seferberliği - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen ve esnaflar tarafından da desteklenen Başkale'ye yardım seferberliği kampanyası düzenlendi.



Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Öncelikli olan ihtiyaçlar doğrultusunda ilçe halkı ve esnaflarımızın da desteğiyle bir yardım kampanyası düzenlendi. Bu doğrultuda bütün ilce halkı ve esnaflarımız katkı sundular. Belediyenin de verdiği destekle beraber Başkale'deki vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Biriktirdiğimiz yardımlar en kısa sürede Baskale'deki depremzede kardeşlerimize ulaştırılacak" dedi. - HAKKARİ