Çukurca belediyesi ve esnaflardan Başkale'ye yardım seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çukurca belediyesi ve esnaflardan Başkale'ye yardım seferberliği - Son Dakika

Çukurca belediyesi ve esnaflardan Başkale'ye yardım seferberliği

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen ve esnaflar tarafından da desteklenen Başkale'ye yardım seferberliği kampanyası düzenlendi.

Çukurca belediyesi ve esnaflardan Başkale'ye yardım seferberliği, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen ve esnaflar tarafından da desteklenen Başkale'ye yardım seferberliği kampanyası düzenlendi.


Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Öncelikli olan ihtiyaçlar doğrultusunda ilçe halkı ve esnaflarımızın da desteğiyle bir yardım kampanyası düzenlendi. Bu doğrultuda bütün ilce halkı ve esnaflarımız katkı sundular. Belediyenin de verdiği destekle beraber Başkale'deki vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Biriktirdiğimiz yardımlar en kısa sürede Baskale'deki depremzede kardeşlerimize ulaştırılacak" dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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