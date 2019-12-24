Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma - Son Dakika

Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, 23 yıl aradan sonra yeniden yerleşime açılan Dutluca Mahallesi'nde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, 23 yıl aradan sonra yeniden yerleşime açılan Dutluca Mahallesi'nde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.


Çukurca Belediyesi tarafından yeni yol çalışması, tarım arazileri için su kanalı, eski şebeke suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmalarına ek olarak Bey ve Belat mevkilerine de 2 kilometrelik yeni içme suyu hattının döşenmesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyip denetimlerde bulunan Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Yaptığımız bu yeni içme suyu hatlarını en kısa sürede bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.


Dündar, çalışanlarla bir süre sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı. - HAKKARİ

Dutluca Mahallesi, Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor
Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
16:46 Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:46 Jolly'den gelecek nesiller için "Mirasım Türkiye" projesi - Son Dakika
16:45 Uyuşturucu şüphelileri 3 kilometrelik kovalamacada yakalandı - Son Dakika
16:42 Tarım arazisinde kaçak yapılaşmaya müdahale - Son Dakika
16:41 Başkan Davulcu, çocuklarla oyun oynayıp hediyeler dağıttı - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
16:27 Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 16:48:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]