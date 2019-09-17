Son Dakika Haberleri: Çukurca Belediyesinden içme suyu çalışması
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Çukurca Belediyesinden içme suyu çalışması

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından Dutluca ve Bey mahallelerindeki yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı çektirildi.

Çukurca Belediyesinden içme suyu çalışması, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından Dutluca ve Bey mahallelerindeki yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı çektirildi.


Terörden dolayı boşaltılan Dutluca ve Bey mahallelerine Çukurca Belediyesi tarafından hem içme suyu hem de tarım sulama şebekesi hattı çekildi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, amaçlarının yeniden yerleşim alanına acılan mahallelerde altyapıyı hazırlayarak vatandaşa rahat bir hizmet sunmak olduklarını belirterek, "Burada yapılacak tarım alanındaki üretimler, ilçe ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bölgede oluşan huzur ortamı, ilçenin kalkınmasına ve vatandaşların refah seviyesinin yükselmesine vesile olacaktır" dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:37 Kaynak: İHA
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