Çukurca Belediyesinden Kar Temizleme Çalışması
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından çarşı merkezinde bulunan kar kütleleri temizlendi.
Hakkari
'nin Çukurca
Belediyesi tarafından çarşı merkezinde bulunan kar kütleleri temizlendi.
Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediyesi yetkilileri, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve mahallerdeki kar yığınları temizlendi. 4 mahalle yolunun açıldığı, çarşı merkezindeki kar kütlelerinin ise kamyonlarla şehir dışına çıkartıldığını ifade eden yetkililer, "Belediye olarak bütün imkanlarımızla vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürmesi ve günlük işlerinin devamı için hizmetindeyiz" dediler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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