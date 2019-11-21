Çukurca Belediyesinden kış mevsimi hazırlığı
6 saat önce
Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber ilçede bulunan menfez ve kanalları temizledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:29 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber ilçede bulunan menfez ve kanalları temizledi.
Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, kış mevsimin yaklaşmasıyla birlikte ilçede bulunan birçok mahalledeki kanal ve menfezlerin temizlendiğini söyledi. Dündar, "Belediyemiz tarafından menfezlerin hepsine ızgara takılarak olası bir can veya mal kaybını asgariye indirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - HAKKARİ
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