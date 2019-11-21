Son Dakika Haberleri: Çukurca Belediyesinden kış mevsimi hazırlığı
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Çukurca Belediyesinden kış mevsimi hazırlığı

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber ilçede bulunan menfez ve kanalları temizledi.

Çukurca Belediyesinden kış mevsimi hazırlığı, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber ilçede bulunan menfez ve kanalları temizledi.


Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, kış mevsimin yaklaşmasıyla birlikte ilçede bulunan birçok mahalledeki kanal ve menfezlerin temizlendiğini söyledi. Dündar, "Belediyemiz tarafından menfezlerin hepsine ızgara takılarak olası bir can veya mal kaybını asgariye indirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - HAKKARİ

Ensar Dündar, Hakkari, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:29 Kaynak: İHA
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