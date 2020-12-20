Çukurca Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Çukurca Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
20.12.2020 12:18
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında belli noktalara mama bırakıldı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında belli noktalara mama bırakıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, havaların soğumasıyla beraber yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için harekete geçtiklerini belirterek, "Ekiplerimizin hazırlanan yiyecekleri hayvanların yaşam alanlarına bırakmaya devam ediyor. Hayvan sevgisi dinimizin gereği, vicdani bir sorumluluktur. Yıl boyunca belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yaşam alanlarında sokaktaki dostlarımıza karşı bu görevimizi ifa edeceğiz" dedi. - HAKKARİ
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