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Çukurca Belediyesinden sulama kanalı yapımı

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, ilçenin tarım arazileri için hayati önem taşıyan sulama kanallarının yapımına devam ediyor.

Çukurca Belediyesinden sulama kanalı yapımı, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, ilçenin tarım arazileri için hayati önem taşıyan sulama kanallarının yapımına devam ediyor.


Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, Emir Şaban Mahallesi'nde yapılan yol genişletme ve istinat duvarı çalışmalarına ek olarak, tarım için hayati önem taşıyan yeni sulama kanalı yapmaya devam ettiklerini söyledi. Dündar, "Bir yandan ilçenin ihtiyacı olan ulaşım için caddelerimizi düzenlerken, oldukça verimli olan tarım arazilerini de unutmayarak ihtiyaç duyulan sulama kanallarını yapıyoruz. Bu sulama kanalları yaklaşık 100 yıllardan beridir ilçemizde işlevini sürdürüyordu. Bizlerde bunlara zarar vermeden ve günümüz imkanlarını daha da iyi kullanarak betonarmeden oluşan yeni ve daha uzun ömürlü kanallar yaptık. Bu vesileyle tarlalarını eken çiftçimiz faydalanacaktır" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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