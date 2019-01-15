Son Dakika Haberleri: Çukurca Belediyesinden Takvim Dağıtımı

Çukurca Belediyesinden Takvim Dağıtımı

35 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine ahşap kaplamalı takvim dağıtıldı.

Çukurca Belediyesinden Takvim Dağıtımı, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine ahşap kaplamalı takvim dağıtıldı.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın talimatı üzerine hazırlanan desenli ahşap duvar takvimleri, vatandaşlara dağıtılıyor. İlçe genelindeki vatandaşları evlerinde ziyaret eden belediye görevlileri, özel hazırlanan desenli ahşap duvar takvimlerini yeni yıl hediyesi olarak ilçe sakinlerine dağıtılarak, talepleri ve belediyeden beklentileri de not alınıyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Güncel
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