Çukurca Belediyesinden taziye evi
6 saat önce
Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından Yeşil Çeşme Mahallesi'nde yaptırılan taziye evi hizmete açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından Yeşil Çeşme Mahallesi'nde yaptırılan taziye evi hizmete açıldı.
Taziye evinin açılış törenine Belediye Başkanı Ensar Dündan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Müftüsü Akif Arıkmert ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ensar Dündar, belediyenin katkılarıyla vatandaşların hizmetine sundukları taziye evinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Dündar, amaçlarının diğer mahallelere de taziye evi kurmak olduğunu belirtti. - HAKKARİ
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