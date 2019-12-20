Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması - Son Dakika

Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, güvenlik nedeniyle boşaltılan köy ve mahalleler için yol yapım çalışması başlattı.

Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, güvenlik nedeniyle boşaltılan köy ve mahalleler için yol yapım çalışması başlattı.


İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Dutluca, Bey ve Belat mahalleri için yol ve alt yapı hizmetleri çalışması başlatıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, göreve başladıkları günden beri, daha önce köylerini ve arazilerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar tarafından geri dönüş için yoğun talep aldıklarını belirterek, "Belediye olarak yıllardan beridir evlerinden uzak duran vatandaşlarımızın bu taleplerini görmezden gelemezdik. Gerekli mercilere ulaşarak ve belediyemizin de bütün imkanlarını seferber ederek sorunlarına cevap olmak için kollarımızı sıvadık. Boşaltılan mahalle ve köylerimiz için yol ve alt yapı çalışması başlattık" dedi.


Kaymakam Murat Öztürk ile ilçenin Yeşil Çeşme Mahallesi'nin Kale arkası mevkiinde yol genişletme ve 8 kilometrelik yeni yol yapım çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade eden Başkan Ensar Dündar, "Bu çalışmamızla amacımız Dutluca Mahallesi'nin Bey ve Belat mevkilerine ulaşımı kolaylaştırmak. Daha önce bu mahalleye Cumhuriyet Mahallesi üzerinden yol çalışması yapmıştık. Şimdi Yeşil Çeşme Mahallesi'nde yapacağımız yol ile daha önce yaptığımız bu yolları birleştirerek vatandaşlarımıza kolaylık sağlamış olacağız. Özellikle tarım arazilerinin ekilip biçilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması için belediye olarak vatandaşlarımıza gereken desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - HAKKARİ

Ensar Dündar, Dutluca, Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı
Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Son Dakika Haberleri
22:50 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
22:50 Uzatmalarda beraberlik geldi - Son Dakika
22:50 Bursa'da serebral palsi hastası Yusuf için yardım gecesi düzenlendi - Son Dakika
22:47 İki aile arasındak silahlı kavga 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
22:45 Batı Karadeniz Birliği İller Bankası'na ziyarette bulundu - Son Dakika
21:30 Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:51:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]