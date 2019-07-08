Son Dakika Haberleri: Çukurca'da 1 kadın ve çocuğu vuruldu
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Çukurca'da 1 kadın ve çocuğu vuruldu

30 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir kadın ile 14 yaşındaki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu.

Çukurca'da 1 kadın ve çocuğu vuruldu, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir kadın ile 14 yaşındaki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan A.Ç. kurtarılamazken 14 yaşındaki çocuğu tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Çukurca ilçesine bağlı Cevizli (Güzereş) köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 7 çocuk annesi A.Ç. ile 14 yaşındaki oğlu M.Ç. köy ortasında silahla vurulmuş yaralı halde bulundu. Köy sakinlerinin yardımı ile Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan anne A.Ç. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralan 14 yaşındaki M.Ç. ise tedavi altına alındı. A.Ç.'nin cenazesi Çukurca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:41 Kaynak: İHA
Cevizli, Hakkari, Çukurca, Güncel
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