Son Dakika Haberleri: Çukurca'da 10 Bin Meyve Fidanı Dağıtılacak

Çukurca'da 10 Bin Meyve Fidanı Dağıtılacak

1 saat önce

Hakkari Valiliği ve Çukurca Kaymakamlığı tarafından ilçede 10 bin meyve fidanı dağıtılacağı belirtildi.

Çukurca'da 10 Bin Meyve Fidanı Dağıtılacak, System.String[]
Hakkari Valiliği ve Çukurca Kaymakamlığı tarafından ilçede 10 bin meyve fidanı dağıtılacağı belirtildi.

Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilen ceviz, incir, nar ve hurma fidanlarının önümüzdeki günlerde vatandaşlara dağıtılacağını ifade eden Kaymakam Temel Ayca, "Valiliğimizle ortaklaşa hazırladığımız proje kapsamında ilçedeki çiftçilerimize çeşitli meyce ağaçlarından oluşan 10 bin adet fidanı ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu sayede hem ilçedeki meyve ağaçlarının sayısını hem de yeşil alan çoğalmasında ön ayak olacağız. 10 bin meyve fidanının dağıtımını yarın saat 15.00'da Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapacağız" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Çukurca, Güncel
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