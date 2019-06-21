Son Dakika Haberleri: Çukurca'da, 10 kilo patlayıcı maddesi ele geçirildi
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Çukurca'da, 10 kilo patlayıcı maddesi ele geçirildi

22 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, toz halinde 10 kilo TNT patlayıcı maddesi ele geçirildi.

Çukurca'da, 10 kilo patlayıcı maddesi ele geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, toz halinde 10 kilo TNT patlayıcı maddesi ele geçirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Çukurca'nın Gündeş köyüne bağlı Çimenli Mahallesi'nin kırsal alanında, 20 Haziran'da, arama- tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, toz halinde 10 kilo TNT patlayıcı maddesi ile çuvala sarılı çok sayıda çivi ele geçirdi. Ele geçirilen patlayıcı maddesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:04 Kaynak: DHA
Jandarma, Hakkari, Çukurca, Güncel
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