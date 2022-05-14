Çukurca'da 12 derslik okulun temeli atıldı - Son Dakika
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Çukurca'da 12 derslik okulun temeli atıldı

14.05.2022 12:22
Çukurca'da 12 derslik okulun temeli atıldı

Çukurca ilçesinin Üzümlü köyünde yapılacak 12 derslikli okulun temeli törenle atıldı.

Çukurca ilçesinin Üzümlü köyünde yapılacak 12 derslikli okulun temeli törenle atıldı.

Dünya İnsani Dayanışma Derneği tarafında yapılacak okulun temel atam töreninde dualar edildi, kurban kesildi.

Kaymakam Hasan Kurt, ilçede eğitim anlamında güzel şeylerin yaşandığını belirterek, Dünya İnsani Dayanışma Derneğinin de buna çok güzel bir katkıda bulunduğunu söyledi.

Derneğin kurucu başkanı Doç. Dr. Ayten Zara ise halkla buluşmak, bağ kurmak, çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve okulun temelini atmak üzere ilçeye geldiklerini anlattı.

İhtiyaç duyulan her yere gidilmesi gerektiğini belirten Zara, "Okul ihtiyacı varsa okul yapmamız, kalem yoksa kalemi vermemiz, kitap yoksa kitabı vermemiz gerekiyor. Bu amaçla Çukurca'dayız. Burası sadece okul yaptığımız bir alan değil burası insanın insanla buluştuğu bir yer, en önemli amacımız bu." dedi.

Derneğin kurucu üyesi Özlem Şimşek Sonuç da doğu ile batı arasında köprü olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Buralara geldiğimizde gerçekten çok heyecanlı ve çok mutlu oluyoruz. Hem doğası ve insanına hem çocuklarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölgelere her geldiğimizde geç kaldığımızı düşünüyoruz. Ama imkanlarımız ve koşullarımız olduğu sürece doğu ile batı arasında köprü olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

???????Törene İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Sağındık, Üzümlü Tabur Komutanı Serbay Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, köyü sakinleri ve öğrenciler katıldı.

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Hasan Kurt, Hisarcık, Çukurca, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurca'da 12 derslik okulun temeli atıldı - Son Dakika


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