Çukurca'da 13 kişinin istihdam edildiği yeni bir iş yeri açıldı - Son Dakika
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Çukurca'da 13 kişinin istihdam edildiği yeni bir iş yeri açıldı

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 13 kişinin istihdam edildiği yeni bir iş yeri açıldı.

Çukurca'da 13 kişinin istihdam edildiği yeni bir iş yeri açıldı, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 13 kişinin istihdam edildiği yeni bir iş yeri açıldı.


Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan yeni iş yerinin açılışına Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler iş yerini gezerek, ilgililerden bilgi aldı.


İşletme Müdürü Fatih Gezer, ilçede ihtiyaç duyulması üzerine böyle bir iş yeri açtıklarını belirterek, "Açmış olduğumuz işletmede 13 kişiyi istihdam ediyoruz. Amacımız ilçe halkına kaliteli ve güzel bir ortam sağlamaktır. İlçedeki sıcak aile ortamını aratmadan dışarıdan gelen bütün misafirlerimize iyi bir hizmet sunmayı hedefliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Cumhuriyet Caddesi, Hakkari, Çukurca, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
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