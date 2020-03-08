Çukurca'da 1350 rakımlı tepeye doğa yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurca'da 1350 rakımlı tepeye doğa yürüyüşü - Son Dakika

Çukurca'da 1350 rakımlı tepeye doğa yürüyüşü

7 saat önce

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde vatandaşlar, 1350 rakımlı Kiyeris Tepe'ye doğa yürüyüşü yaptı.

Çukurca'da 1350 rakımlı tepeye doğa yürüyüşü, System.String[]

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde vatandaşlar, 1350 rakımlı Kiyeris Tepe'ye doğa yürüyüşü yaptı.

Kaymakamlık ve belediye tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik kapsamında, ellerinde Türk bayraklarıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan ve güvenliği özel harekat polisleri tarafından sağlanan Kiyeris Tepe'ye yürüdü.

Yaklaşık 1,5 saat süren doğa yürüyüşünün ardından bölgeye ulaşan vatandaşlara sucuk ekmek ve içecek ikram edildi.

Kaymakam Murat Öztürk, burada yaptığı açıklamada, ilçe halkı, öğrenciler, güvenlik güçleri ve protokol üyeleriyle güzel bir yürüyüş düzenlendiklerini söyledi.

Kiyeris Tepe Üs Bölgesi'nde güzel havayı da değerlendirdiklerini belirten Öztürk, "Bu tür faaliyetler Çukurca'da her geçen gün daha fazla olacak. Kış mevsimi geride kaldı. Bir nevi bahara hazırlık yürüyüşü gibi oldu. Yürüyüşe katılanlara teşekkür ederim." dedi.

"İlçemiz artık terörle anılmayacak"

Belediye Başkanı Ensar Dündar ise bu yıl ikincisini düzenledikleri yürüyüşe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

İlçe halkı ve protokol üyeleriyle Kiyeris Tepe Üs Bölgesi'nde güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Dündar, "Çukurca'nın doğallığını, tarihini, kültürünü vatandaşlarımızla beraber gördük. Çukurca artık terörle anılmayacak, çok güvenli bir yer. Çok güzel bir ilçemiz var. Bu güzellikleri, tarihi, kültürel değerleri tanıtacağız. Herkesi Çukurca'ya bekliyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşe, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari, Çukurca, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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