Çukurca'da 2 ceset bulundu - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kayalık köyü Meşeli mezrasında iki kişinin cansız bedeni bulundu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde Jandarmamıza yapılan ihbarda, 'Çukurca ilçemiz Kayalık köyü Meşelik mezrasında arazide bir şahsın öldürüldüğü' şeklinde ihbar gelmesi üzerine yapılan araştırmada ikinci bir şahsın daha arazide cansız bedenine ulaşılmıştır. Konu bütün yönleriyle güvenlik güçlerimiz tarafından detaylı olarak araştırılmaktadır" denildi. - HAKKARİ