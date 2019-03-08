Çukurca'da 2. Foto Safari Hazırlıkları
7 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl düzenlenecek 2. Foto Safari için tüm hazırlıklar devam ediyor.
Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde bu yıl düzenlenecek 2. Foto Safari için tüm hazırlıklar devam ediyor.
Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Foto Safari için tüm hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, "Çukurca'nın tanıtımı için çok büyük bir önem arz eden Foto Safari etkinliği için bütün kurumlarımız hazırlıklara başladı. Yapılacak olan etkinliğimize birçok alanda profesyonel olan bin kişiye yakın misafir bekliyoruz. Yapılacak olan etkinlikte dereceye giren arkadaşlarımıza 110 bin TL üzerinde para ödülü vereceğiz. Etkinliğimiz, 25-28 Nisan tarihleri arasında 10 dalda yapılacak" dedi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:37 Kaynak: İHA
Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu
Çalışan Anneye Devletten 9 Bin 385 Lira
Hazım Körmükçü'nün Eski Eşi Hilal Özdemir'den İtiraf: Şiddet Görmeme Rağmen Boşanamadım
Yılbaşı Büyük İkramiyesini Kazanan Talihlinin Kaybı 3 Milyon Lira