ÇUKURCA'DA, 3'ÜNCÜ FOTO SAFARİ VE DOĞA SPORLARI FESTİVALİ - Son Dakika

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde geçen yıl pandemiden dolayı yapılamayan 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'nin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Farklı illerden 300'ü aşkın doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcının katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali devam ediyor. Farklı illerden 300'ü aşkın doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcının katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde bisiklet yarışı, Zap Suyu'nda rafting, doğa yürüyüşü ve Çocuk Tepesi'nde yamaç paraşütü gerçekleştirildi. Ödüllü fotoğraf yarışması için ilçede bulunan fotoğraf tutkunları da en güzel fotoğrafı çekmek için yoğun çaba sarf etti.

Pandemi nedeniyle geçen yıl festival yapamadıklarını belirten yarışma koordinatörü ve jüri üyesi Ömer Şahin, ilk festivale 350'ye yakın, ikinci festivale 400 civarında fotoğrafçı ve doğaseverin katıldığını belirtti. Bu yılki festivale de yoğun ilginin olduğunu söyleyen Şahin, Çukurca'nın tarihi çok eski. Tahinin, susamın, incirin, balın ve birçok meyvenin, sebzenin, ürünün yetiştiği yer. Asırlık değirmeni, kilisesi ve tarihi geçmişiyle organizasyonda görev almaktan çok mutluyum. İnsanlar bu bölgeye gelsin. Herkesin evi, herkesin kalbi gelen misafirlere açıktır. Çeltik ve susamın hasat dönemi. Şimdi aktivitelerimizi yapıyoruz. Yamaç paraşütü, bisiklet yarışı, kano ve rafting yarışlarımız var. Bu festivallerin ekonomik olarak ilçeye katkısı oluyor. Yani diyoruz ki Çukurca seninle güzel diye konuştu.

Ankara'dan 3 arkadaşıyla gelen Nihal Aral ise Çukurca'yı herkesin gelip görmesi gerektiğini belirterek, Ben emekli öğretmenim ve fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bugün Çukurca ilçemizdeyiz. Çukurca çok farklı bir coğrafyadır. Sıra sıra dağları bizi çok etkiledi. Doğası hala çok vahşi dağların heybeti cezbediyor. Çukurca'ya bir endişe ile geldik ama yanıldık. Çukurca insanı gerçekten çok misafirperverdir. Biz buraya hayran kaldık dedi.

Festival kapsamında ilçede bulunan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı tamamlanan spor tesisleri, butik otel, taziye evi ve restore edilen tarihi Emir Şaban Camii'nin açılışını yaptı.