Çukurca'da açılan kurslara kadınlar ilgi gösteriyor - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) destekleriyle açılan kurslara kadınlar ilgi gösteriyor.

Dikiş nakış, kilim, kreş, giyim, kuaför ve deri kurslarına katılan 120 kursiyer, hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Bahar Türkeş, 16 usta öğreticilerinin kadın kursiyerlere eğitim verdiğini söyledi.

Amaçlarının kursiyerlere hem maddi hem de mesleki anlamda katkı sağlamak olduğunu ifade eden Türkeş, "Aynı zamanda kursiyerlerimiz burada sosyalleşme şansı da elde ediyor. Desteklerini bizlerden esirgemeyen Kaymakamımız Hasan Kurt ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüze teşekkür ediyorum." dedi.