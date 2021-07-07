Çukurca İlçesi Nöbet Tepe Kayalıkları Mevkiinde Anti Personel Mayını ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

06. 07. 2021 günü Çukurca İlçesi Kazan Köyü Nöbet Tepe Kayalıkları Mevkiinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda kayalar arasına gizlenmiş vaziyette;

2 adet fünye takılı olmayan VS-50 Anti Personel Mayını,

1 adet DM-16 Aydınlatma Mayını,

2 metre infilaklı fitil,

1 adet elektrikli fünye,

50 metre EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneğinde kullanılan elektrik kablosu,

4 kilogram potasyum nitrat ve şeker karışımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde,

300 gram toz haline getirilmiş TNT olduğu değerlendirilen plastik patlayıcı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği