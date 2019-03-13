Çukurca'da Asker Polis ve Vatandaşlar Birlikte Halay Çekti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde baharın gelişi anlamına gelen "Zippe" şenliği düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde baharın gelişi anlamına gelen "Zippe" şenliği düzenlendi.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Çukurca Belediyesi, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal alanda da etkinlikler yapıyor.



Belediye tarafından, yörede kışın bitmesi ve baharın gelmesi anlamını taşıyan "Zippe" şenliği gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen, yoğurtta para bulma, çuval, halat çekme, yumurta taşıma ve yumurta tokuşturma yarışmalarının yapıldığı şenlikte asker, polis ile vatandaşlar birlikte halay çekerek eğlendi.



Şenliğe katılanlara yemek ikramı da yapıldı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, burada yaptığı konuşmada, "Zippe" şenliğinin önemli bir gelenek olduğunu söyledi.



Belediye olarak geleneği yeniden canlandırmak istediklerini vurgulayan Ayca, "Geçen sene ilkini düzenlemiştik. Bu sene devam ettirip artık geleneksel hale getiriyoruz. İnşallah bundan sonra daha kapsamlı şekilde sürdüreceğiz." dedi.



Toplumların kültürlerini sürdürmelerinin önemine işaret eden Ayca, şu değerlendirmede bulundu:



"Nasıl insanlar için yemek yemek, su içmek çok önemliyse, toplumlar için de kültürlerini devam ettirmek aynı şekilde önemli. Bu etkinliği düzenlememizin sebeplerinden biri de Çukurca'nın kültürünü devam ettirmek. Çukurca'yı güzel özellikleriyle ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu her fırsatta her platformda dile getiriyoruz. Çukurca gerçekten tarihi derinliği olan antik bir kent, eski bir yerleşim ve çok önemli değerlere sahip. Bizim de gerek Kaymakamlık gerekse Belediye olarak görevimiz bu özellikleri ön plana çıkarmak. Artık Çukurca terör olaylarıyla değil bu tarz etkinliklerle ön palana çıkmaya başladı. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. "



Şenliğe Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, vatandaşlar, asker ve polisler katıldı.

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