Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Çukurca'da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

2 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Çukurca Eğitim Kalitesini Artırma Projesi (ÇEKAP) kapsamında başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Çukurca'da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Çukurca Eğitim Kalitesini Artırma Projesi (ÇEKAP) kapsamında başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak projede, ilçe merkezi ve köylerde başarılı olan öğrenciler için Şehit Bilal Soybilginç İlk ve Ortaokulunda tören düzenlendi. Burada açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, amaçlarının yürütülen ÇEKAP kapsamında ilçedeki bütün okullarda eğitim seviyesini yükseltmek olduğunu belirterek, "Öğrencileri ezber anlayıştan kopartarak daha çok araştırmaya yönlendirip, mutlak başarılar elde etmesini sağlamaktır. Bu projede büyük başarılar elde edilerek öğrencilerimiz güzel verimler kazandı. Proje kapsamında desteklerini esirgemeyen başta İlçe Kaymakamımız Temel Ayca, öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Yapılan etkinliğe İlçe Kaymakamı Temel Ayca, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Güncel
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