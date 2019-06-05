Son Dakika Haberleri: Çukurca'da, bayramda havuz keyfi
Son Dakika Güncel Haber

Çukurca'da, bayramda havuz keyfi

1 saat önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yaşayanlar, hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşınca bayram tatilinde havuza gitmeyi tercih etti.

Çukurca'da, bayramda havuz keyfi, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yaşayanlar, hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşınca bayram tatilinde havuza gitmeyi tercih etti. Havuzda kulaç atanlar, bayramı keyifli geçirdiklerini söyledi. 
Irak sınırındaki Çukurca'da yaşayanlar, ilçenin tek yüzme havuzuna girerek, serinlemeye çalışıyor. 6 yıldır faaliyette olan yüzme havuzuna, sıcaklığın hissedildiği günlerde yoğun ilgi gösteriliyor. Çukurca'da Melih Parlak tarafından 16 bin metrekarelik alanda yaptırılan olimpik yüzme havuzu, restoran ve çay bahçesi, hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla doldu. 5 kişinin çalıştığı yüzme havuzuna gelenler, keyifli gün geçirdiklerini belirterek, "Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde havuza girerek, serinlemeye çalışıyoruz. Verilen hizmetten memnunuz; ancak daha çok sosyal alanların açılmasını istiyoruz" dedi. 


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:07 Kaynak: DHA
Hakkari, Çukurca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı Dolar, 5,80'nin altına geriledi Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi BARTIN 6 BİN NÜFUSLU AMASRA'YA 50 BİN KİŞİ GELDİ

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:56:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurca'da, bayramda havuz keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]