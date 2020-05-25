Çukurca'da bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika
Çukurca'da bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş cadde ve sokaklardan görüntüler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boş cadde ve sokaklardan görüntüler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
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25.05.2020 21:03:28. #1.13#
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