Çukurca'da bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Boş cadde ve sokaklardan görüntüler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.