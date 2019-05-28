Çukurca'da bir araçta 482 paket sigara ele geçirildi
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde durdurulan bir hafif ticari kamyonette yapılan aramada, toplam 482 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:13 Kaynak: İHA
'nin Çukurca
ilçesinde durdurulan bir hafif ticari kamyonette yapılan aramada, toplam 482 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; 27 Mayıs 2019 günü Çukurca ilçesi Köprülü
Yol Kontrol ve Arama Noktasında durdurulan hafif ticari kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada aracın gizli bölümlerine saklanmış toplam 482 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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