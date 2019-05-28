Son Dakika Haberleri: Çukurca'da bir araçta 482 paket sigara ele geçirildi
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Çukurca'da bir araçta 482 paket sigara ele geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde durdurulan bir hafif ticari kamyonette yapılan aramada, toplam 482 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Çukurca'da bir araçta 482 paket sigara ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde durdurulan bir hafif ticari kamyonette yapılan aramada, toplam 482 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; 27 Mayıs 2019 günü Çukurca ilçesi Köprülü Yol Kontrol ve Arama Noktasında durdurulan hafif ticari kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada aracın gizli bölümlerine saklanmış toplam 482 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:13 Kaynak: İHA
Hakkari, Çukurca, 3. Sayfa
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