Çukurca'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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Çukurca'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
6 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayan ekipler, bazı bölgeleri de dezenfekte etti.
Sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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