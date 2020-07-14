Çukurca'da cami açılışı - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde eski belediye başkanı Mehmet Yaşar Turan, 3 yıl önce İran'da kalp krizi geçirerek vefat eden oğlu avukat Mehmet Fatih Turan adına cami yaptırdı.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde 550 metrekare alana inşa edilen 500 kişi kapasiteli cami ibadete açıldı.

Açılışa katılan Kaymakam Murat Öztürk, eski belediye başkanı Mehmet Yaşar Turan'ın oğlunun adına yaptırdığı caminin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Öncelikle camimiz hayırlara vesile olsun. Allah yapandan da yaptırandan da razı olsun. Bu camiyle merhum avukat Mehmet Fatih Turan'ın ismi nesiller boyunca yaşayacak." dedi.

Mehmet Yaşar Turan ise oğlunun hayattayken insanlara sürekli yardım ettiğini kaydederek, "Oğlumun bu hayırseverliğinin devamı için cami ve taziye evi yapmaya karar verdik. İki yılda bunu yaptık. Okuma ve okutmaya çok meraklıydı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında okuttuğu çok genç oldu. Oğlum 2017'de Allah'ın rahmetine kavuştuğunda hala okuttuğu öğrencileri vardı. Allah'a binlerce şükür bu öğrencileri biz okuttuk." diye konuştu.

Açılışa, eski AK Parti Hakkari Milletvekili Mutalip Özbek, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve çok sayıda vatandaş katıldı.