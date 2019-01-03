Son Dakika Haberleri: Çukurca'da 'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' Sergisi

Çukurca'da 'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' Sergisi

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi Sergisi' açıldı.

Çukurca'da 'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' Sergisi, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi Sergisi' açıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan mücadelenin gelecek nesillere aktarılması ve imkansızlıklar sebebiyle Çanakkale'ye gidemeyenlere Çanakkale ruhunu aşılamak maksadıyla Çukurca Gençlik Merkezinde bir sergi açtıklarını söyledi. Düzenlenen sergide, savaş zamanında kalma harp malzemeleri, kişisel ve askeri objeler ile fotoğrafların sergilendiğini dile getiren Kaymakam Ayca, bine yakın eserin yer aldığı serginin 2-6 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacağını kaydetti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Hakkari, Çanakkale, Çukurca, Güncel
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