Çukurca'da çatışma: 1 asker şehit oldu (3)
18 dakika önce
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:50 Kaynak: DHA
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Silah arkadaşımız, 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
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