Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Çiftçilere 10 Bin Fidan Dağıtıldı

Çukurca'da Çiftçilere 10 Bin Fidan Dağıtıldı

23 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde Kaymakamlık ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün desteğiyle çiftçilere 10 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Çukurca'da Çiftçilere 10 Bin Fidan Dağıtıldı, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde Kaymakamlık ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün desteğiyle çiftçilere 10 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün bahçesin de yapılan fidan dağıtımına Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dilan Ergün ve çiftçiler katıldı. İlçe ve ilçe ye bağlı köylerde yaşayan çiftçilere ücretsiz ceviz hurma badem nar, incir ve zeytinde oluşan 10 bin fide dağıtıklarını belirten Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ayca, çok verimli topraklara sahip olduklarını dağıttıkları bu meyve fidanlarının da ilçe halkın geçim kaynağı olacağını, bundan sonra da çiftçilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:46 Kaynak: DHA

Kaymakamlık, Hakkari, Çukurca, Güncel
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