Çukurca'da Çocuklar İçin "Zeka Oyunları" Etkinliği
2 saat önce
Çukurca ilçesinde çocuklar için "zeka oyunları" etkinliği düzenlendi.
Çukurca
ilçesinde çocuklar için "zeka oyunları" etkinliği düzenlendi.
Çukurca Gençlik Merkezinde düzenlenen etkilikte çocuklar, zeka geliştirici çeşitli oyunlar oynadı.
Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliği Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan
Doğan, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez
, öğretmen ve veliler de izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:36 Kaynak: AA
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