Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Çocuklar İçin "Zeka Oyunları" Etkinliği

Çukurca'da Çocuklar İçin "Zeka Oyunları" Etkinliği

2 saat önce

Çukurca ilçesinde çocuklar için "zeka oyunları" etkinliği düzenlendi.

Çukurca'da Çocuklar İçin
Çukurca ilçesinde çocuklar için "zeka oyunları" etkinliği düzenlendi.

Çukurca Gençlik Merkezinde düzenlenen etkilikte çocuklar, zeka geliştirici çeşitli oyunlar oynadı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliği Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, öğretmen ve veliler de izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Çukurca, Güncel
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