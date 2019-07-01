Son Dakika Haberleri: Çukurca'da dereye düşen kadın boğuldu
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Çukurca'da dereye düşen kadın boğuldu

49 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dereye düşen kadın boğuldu.

Çukurca'da dereye düşen kadın boğuldu, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dereye düşen kadın boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Menşeli köyünde yaşayan Gazal Sevinç (75), dere kenarında yürürken dengesini kaybederek suya düştü.
Durumu fark eden köylülerin sudan çıkardığı Sevinç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sevinç'in cesedi, yakınları tarafından Çukurca Devlet Hastanesine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:14 Kaynak: AA
Hakkari, Çukurca, Güncel
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